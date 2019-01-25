"В глаз плюну!": разъяренную мать Запашных поставили на место

Мать братьев-дрессировщиков вступила в спор с подписчиками, которые раскритиковали деятельность ее семьи. Популярный блогер Лена Миро написала ответ Татьяне Запашной.

В своем новом посте она обвинила известную семью в том, что ее члены нечестным образом захватили власть в Большом Московском государственном цирке. Эдгард занимает должность генерального директора заведения, его брат Аскольд – художественный руководитель, а их мать Татьяна Запашная работает первым заместителем директора.

"Почему государственным предприятием, коим является Большой государственный Московский цирк, руководят ближайшие родственники: мама, сына и еще одна сына? Это что вообще такое? Что за семейственность за государственный счет?" – возмутилась Миро. Она уверена, что цирковая династия использовала коррупционные схемы.

Блогер также привела наиболее яркие цитаты матери дрессировщика, которая напала на пользователя, поддержавшего идею конкуренции цирков. "Сволочь, в глаз плюну", "Матом ругаться на просторах интернета не позволю, а вот увижу - узнаешь, что такое злобная баба", "Гаденыш, за Дюс (Cirque du Soleil. – Прим. ред.) болеешь душой? Теперь я понимаю, какой ты…" – написала она. Миро призналась, что не понимает, как люди, занимающие такие должности, могут так грубо общаться в социальных сетях.

Тем не менее Лена считает, что все эти громкие оскорбления меркнут по сравнению с настоящим преступлением, которое совершает семья Татьяны Запашной, – издевательством над дикими животными ради больших денег. "Дети и жена продолжили дело Вальтера – мучить животных на потеху толпы... Все истерики мамы меркнут на фоне издевательств над животными, которые продолжаются до сих пор", – отметила Миро.