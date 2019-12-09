Оскорбленная Лопырева врезала Собчак за длинный язык

Модель ответила на резкую критику журналистки. Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак.



После того, как телеведущая жестко высказалась о браке светской львицы с бизнесменом Игорем Булатовым, Виктория Лопырева решила не спускать ей грубостей в свой адрес. В личном микроблоге "Мисс Россия-2003" обнародовала причину, по которой никогда бы не стала гостей YouTube-шоу Ксении "Осторожно Собчак".

"Я Собчак, как человека, не уважаю, она, если понадобится, легко подставит любого, от друзей и мужей до бывших политических сторонников, а еще я убеждена, что разглядывание чужих трусов ради хайпа, лайков или гонораров – подло и стремно", – врезала словом Виктория Лопырева оппонентке. Также она отметила, что ведущая не имеет права ее осуждать.

"Я ни разу не святая, тоже, как и все, совершаю ошибки, меня есть, в чем упрекнуть, но уж точно не тем, кто по уши в грязи", — написала модель. Кроме того, Виктория Лопырева высказалась по поводу утверждений, что Булатов лишился своих сбережений.

"Что касается персонажей, тратящих столько сил и средств на телеграмм-каналы, прессу, блогеров, инстаботов и т.п., то скажу вот что: Мы молоды, полны сил и на жизнь заработаем, а вот сделают ли вас затраченные усилия здоровыми и счастливыми? Большой вопрос", – высказалась модель. Отметим, что Викторию Лопыреву и ее супруга с важным событием поздравили поклонники и друзья.

Напомним, Ксения Собчак же, узнав о свадьбе Виктории Лопыревой и предпринимателя, намекнула, что блондинка связала себя узами брака, преследуя корыстный интерес. Кроме того, звезда привела цитату одного Телеграм-канала, который утверждает, что все счета Булатова заблокированы.