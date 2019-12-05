Новые фото со свадьбы Виктории Лопыревой

Виктория Лопырева наконец прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о ее свадьбе. Модель подтвердила, что стала женой. Однако когда именно это случилось, не уточнила. Зато белокурая красавица поделилась с многочисленными поклонниками фотографиями, сделанными во время бракосочетания.
Интересно, что модель выбрала для самого важного дня короткое белое платье, довольно закрытое, без излишних украшений, на пуговицах, сшитое по типу удлиненного пиджака. Изюминкой стали длинные свободные прозрачные рукава. Завершили образ уложенные крупными локонами распущенные волосы. Для букета невесты Виктория подобрала белые цветы, которые также предпочла сильно не украшать.
Лопырева отказалась и от роскошного обручального кольца. Пока ее товарки по отечественному шоу-бизнесу соревнуются друг с другом размерами драгоценных камней на обручальных кольцах, модель предпочла очень тонкое и простое золотое кольцо.
В новом интервью в ютуб-шоу "Ходят слухи" Виктория Лопырева призналась, что Игорь Булатов давно сделал ей предложение. Свадьбу влюбленные планировали еще когда модель ждала ребенка. В итоге они пока только зарегистрировались в Грибоедовском ЗАГСе в кругу самых близких людей, но Виктория не исключает, что впереди их ожидает организация грандиозного свадебного торжества.
Виктория Лопырева заявила, что все прошло так, как она мечтала. "У нас была очень красивая церемония росписи, куда были приглашены самые близкие его, моя семья и близкие друзья. Очень мило так, душевно посидели", – сообщила модель.
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