"Роется в грязном белье": Лопырева взорвалась от грязных нападок Малахова

Подписчики не оставляют в покое Вику и раз за разом повторяют вопросы о правдивости слухов о том, что девушка увела мужа у своей беременной лучшей подруги. А после скандального интервью Малахова таких людей стало больше, да и обвинения стали еще жестче.
"Опять двадцать пять?)) Мы не были подругами, в дом никто не ходил, спирите больше и чаще всякую *** (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.) ", – ответила Лопырева на очередное замечание о том, что она поступила подло.
Подобное заявление всполошило подписчиков еще больше, ведь модель не опровергла информацию о том, что увела мужчину из семьи. Некоторые, правда, попробовали заставить Лопыреву сказать, что слова Малахова – неправда. Поклонники спросили, почему она позволяет "этому желтушнику так говорить о себе".
"Так у него профессия такая, всю жизнь в чужом белье роется. Не будем мешать 😉", – ответила модель.
Ей моментально предложили подарить Малахову юбку, потому что его действия слишком низки для мужчины. На это звезда ничего не ответила.
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