Жители России поддержали пострадавшую при падении Лопыреву

В подписи под своей фотографией Лопырева уточнила, что с ней все хорошо, и падение в аэропорту Домодедово обошлось ей всего лишь легкой травмой колена.
"Ребяяяяята, со мной все ОК! 👌🏾 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) Ночью в Дубае 🇦🇪 сделали x ray, перелом не обнаружен 🙌🏽, Бриллианты, правда, тоже", – написала телеведущая.
Под ее постом уже появилось больше 200 комментариев, где друзья и поклонники интересуются произошедшей неприятностью, а также желают скорейшего выздоровления.
"Слава Богу! Надеюсь, не больно! Береги себя и прекрасные ноги свои!" – написала подписчица Лопыревой.
Кстати, звезда обратила внимание еще и на то, как хорошо работает соцслужба Домодедово. По ее словам, они дозвонились до нее, чтобы убедиться, что все хорошо.
"Очень приятно, тем более, что, как я уже писала, полиция аэропорта Домодедово всегда работает на высшем уровне, как и в Шереметьево ✊🏽, но мой вам совет: приезжайте на рейс вовремя ⏰V", – добавила Лопырева.
Ранее днем, телеведущая сообщила о том, что упала в аэропорту Домодедово, когда спешила на свой рейс. При падении была повреждена нога, и звезда опасалась, что не обошлось без перелома.
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