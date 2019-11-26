Тодоренко лишилась волос из-за паразитов

Регина Тодоренко приняла участие в ютуб-шоу блогера Иды Галич "Кто умнее". Знаменитость соревновалась с детьми разных возрастов в знании школьной программы. Во время выполнения первого задания телеведущая разоткровенничалась.
"Перед первым классом меня впервые постригли. Знаешь почему? Вши! У меня были вши, представляешь. И я иду в первый класс, а за неделю до сижу в керосиновой такой бадье на голове. Бабушка меня усаживала. Говорит: "Сиди". Керосином обливала голову. Я думаю: "Слава богу, что не жгла", – отметила Регина Тодоренко.
По словам телеведущей, в школе она боялась подходить к одноклассникам. Мама тогда сказала Регине, что она может заразить паразитами других детей.
"Мама меня предупредила: "Ты не трогай их сильно". Просто они прыгают на голову. Она говорит: "Ты отсядь чуть дальше". Ты знаешь, все ушло, наверное, на соседа по парте", – засмеялась Регина Тодоренко.
Отметим, что Ида Галич тоже поделилась историей про педикулез. По словам блогера, ее воспоминания о вшах не такие светлые.
"Я жила во Владикавказе и почему-то моя тетя Гюня, по-моему, ее так зовут, она подумала, что самое лучшее решение – меня набрызгать дихлофосом и закрыть пакетом. Возможно, все оттуда", – рассказала ведущая шоу Регине Тодоренко.
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