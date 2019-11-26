"Совершенно крейзанутый!": Топалов резко изменился до неузнаваемости

По словам Регины, когда она выходила замуж за Влада, тот казался ей совершенно другим человеком. Девушка думала, что певец станет идеальным отцом для их детей, но все вышло не совсем так.
"Когда мы познакомились, я подумала: "Боже! Какой клевый мужчина! Он будет идеальным отцом нашего ребенка!" Потом поняла, что это совершенно невыносимый мужик, которого в нашей семье могу выдержать только я", – рассказала Тодоренко в эфире "ХЗ шоу" на радио Energy.
Казалось бы, спортивный красавец со сложным характером не захочет менять привычный уклад жизни, но в последнее время певец перестал походить на себя. В нем проснулась отцовская любовь к маленькому Майклу. Как отметила Регина, Влад стремится использовать любую возможность, чтобы побыть с ненаглядным сыном.
"У меня есть ощущение, будто это он родил, а не я. Прошел год, и он превратился в другого человека. Он несется домой с работы, чтобы просто увидеть сына, поцеловать его, обнять, накормить, а потом опять уезжает на встречу. Вы знаете, есть такое выражение – "сумасшедшая мать". Вот у нас такой отец. Совершенно крейзанутый!" – подытожила Тодоренко. Телеведущая добавила, что они с Топаловым завели ребенка в осознанном возрасте, а потому с удовольствием выполняют родительские обязанности.
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
Какой край лучший для переезда в Россию?
Женщина рак
Как вы встречаете новый год?
За сколько вы бы переспали со стариком?
Про Доцента Соколова который драл в дырки свою студентку.
Кто в шоу-бизнесе гей?
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!