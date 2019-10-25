"Празднует свой день рождения в туалете": Тодоренко заложила страдающего несварением Топалова

В честь праздника Регина опубликовала совместное селфи с избранником в личном "Инстаграм". "С днем варения, мой пухлый друг! Жирная курочка, я люблю тебя сильно!!! И с годовщиной!!! – подписала фото Тодоренко.
Супруги сейчас отдыхают в городе Палермо. Регина записала "Сторис" для своих подписчиков с балкона гостиничного номера. Телеведущая сообщила, что с самого утра певца изводит несварение.
"Пока Владислав Михайлович празднует свой день рождения в туалете. Я хочу поделится с вами такой вот радостью: мы празднуем сегодня свою первую годовщину в Сицилии", – рассказала звезда.
Судя по всему, Топалов быстро оправился от дискомфорта в животе – уже через несколько часов пара отправилась на автобусную экскурсию по столице Сицилии. Побывали звезды и в местном парке. Там знаменитостей застал ливень. Влад Топалов и Регина Тодоренко прятались от дождя под раскидистыми ветвями дерева. Звезды сидели в обнимку и наслаждались моментом.
Напомним, Влад Топалов и Регина Тодоренко официально стали мужем и женой в 2018 году. Праздник тогда устроить не удалось – телеведущая была на сносях.
В итоги свадьбу играли только летом 2019 года. Торжество состоялось в Италии. В Соренто вместе с женихом и невестой отправились самые близкие друзья.
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