Обнародовано предсмертное видео Аллы Вербер

В кадре женщина беззаботно танцует на пляже под хит Хулио Иглесиаса на фоне Лигурийского моря. Через несколько дней ее не стало. "Сегодня я хочу показать вам последнее видео, которое моя мама хотела выложить в "Инстаграм". Форте-дей-Марми. 5 августа 2019 года", – подписала свой пост наследница Аллы Вербер.
Напомним, бизнесвумен стало плохо после ужина с блюдами из морепродуктов. После госпитализации медики зафиксировали у Аллы Вербер анафилактический шок, который спровоцировал отказа органов и обширного инфаркта. 6 августа этого года она скончалась.
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