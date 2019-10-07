Плачущая Волочкова сбежала с шоу Кудрявцевой

Анастасия Волочкова снялась в новом выпуске шоу Леры Кудрявцевой "Звезды сошлись". Скандально известная балерина не сдержала слез, когда ей был задан крайне интимный вопрос.

Новый выпуск ток-шоу Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры "Звезды сошлись" был посвящен скандалу, в центре которого оказалась актриса Наталья Бочкарева, которую, предположительно, поймали с запрещенными веществами в трусиках, странное поведение Димы Билана в Самаре, от концерта которого зрители остались под крайне негативным впечатлением, и возвращение в Россию некогда популярной певицы Натальи Ветлицкой.

Ведущие и гости попытались разобраться, что к чему. Так, почему артистка решила снова выступать на родине и даже пуститься в гастрольный тур. В студии своими мыслями поделились актрисы Эвелина Бледанс, Алика Смехова и Жанна Эппле, певица и ведущая Ольга Орлова, ее коллега Дана Борисова, актер Ивар Калныньш, певец Руслан Алехно и многие другие.

В их числе оказалась и балерина Анастасия Волочкова. Интересно, что когда-то у Насти и Наташи был один любовник – бизнесмен Сулейман Керимов. Однако вначале с ним встречалась именно Ветлицкая. Потом Керимов с ней расстался и закрутил роман с Волочковой. Балерина отметила, что никогда не ревновала его к Наталье.

"С Наташей Сулейман жил до встречи со мной. Я знаю, что он ей поставил определенные условия, что она, там, поет, не появляется. Она на это согласилась. А когда Сулейман мне такие условия поставил, чтобы я не танцевала, чтобы я именно села на диван, я, естественно, на это не пошла. Он это принял", – рассказала Анастасия Волочкова.

Именно балерина стала инициатором расставания с бизнесменом, причем она уходила, еще любя его. Тогда он ей "страшно мстил", но она отказывалась в это верить. Волочкова отметила, что поддерживала его в самый жуткий момент в жизни – когда тот попал в автомобильную катастрофу и впал в кому.