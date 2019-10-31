С Лопыревой случилось несчастье в аэропорту

В аэропорту с телеведущей Викторией Лопыревой случилось несчастье – девушка упала и повредила конечность. Впрочем, звезда отечественного шоу-бизнеса не унывает.



Произошедшим знаменитость поделилась с поклонниками на личной странице в социальной сети "Инстаграм". Увидеть свежие фото с "места крушения" им фанатам удалось, но девушка нашла, чем их порадовать. В кадре Виктория позирует в красном бархатном платье с откровенным декольте.

Впрочем, как сообщает Teleprogramma.pro, больше внимания привлек текст публикации, где Лопырева рассказывает, что с ней стряслось: "У всех бывают хорошие или, не очень, дни (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Лично у меня: "сегодня просто не мой день😤" практически не случается, потому что я умею своей реальностью "рулить"🚀, но когда все складывается вопреки законам жанра и моим ожиданиям – в дело идет ирония , в первую очередь – над собой..."

Изначально у российской красавицы состоялся неприятный ночной разговор, потом вдруг билеты оказались не теми, а на входе в аэропорт Виктория неудачно упала. Она предполагала худшее – перелом, однако Вселенная, видимо, решила проявить милосердие.

"Вбегая в аэропорт, я так навернулась, что пришлось звонить главному врачу нашей Сборной и описывать симптомы ушиба, чтобы убедиться, что перелома все -таки нет и на Евро 2020 я еще сыграю", – с юмором описала ситуацию звезда отечественного шоу-бизнеса. Лопырева поблагодарила персонал аэровокзала за помощь и подчеркнула, что жизнь сводит ее с хорошими людьми.