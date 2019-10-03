"Заслужила потом, кровью, нервами": Топалова разорвало после победы Тодоренко

Артист опубликовал восторженный пост в "Инстаграм". Судя по всему, Влада Топалова разрывает от гордости за жену. Певец подчеркнул, что его избранница заслужила признание.
"Май лав, май френд, май эврисинг!!!! Ты – крутейшая!!!!! Я тебя поздравляю с этой большой наградой! Ты ее заслужила потом, кровью, нервами, здоровьем и своим безграничным талантом!!!!! Обожаю тебя!!!!" - написал вокалист.
Напомним, накануне Регина Тодоренко получила статуэтку ТЭФИ в номинации "Лучшая ведущая утреннего шоу". В борьбе за это звание знаменитость обошла Светлану Зейналову, Наталью Мальцеву и Тимура Соловьева.
После вручения наград телеведущая призналась, что добилась успеха благодаря появлению наследника. "Сыночек, спасибо тебе! Эта статуэтка твоя!!!!! С твоим рождением появилось шоу "Регина+1", которое создано для молодых мам, которые хотят быть супергероями для своих детей!" - написала супруга Влада Топалова в микроблоге.
Напомним, не так давно Регина Тодоренко стала мамой. Телеведущая подарила мужу, певцу Владу Топалову, сына, которого назвали Михаилом. Дома мальчика называют на зарубежный манер – Майклом.
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