Будет еще много женщин: отмечающему день рождения Топалову предрекли расставание с Тодоренко

У Влада Топалова в целом прекрасное будущее, хотя и не без сложностей. И касаются они, в основном, личной жизни певца.

В отношениях с телеведущей Региной Тодоренко давно назрел кризис. Сейчас их отношения начинают понемногу налаживаться, но, к сожалению, быть вместе этой красивой паре не суждено, считает ясновидящая Галина Янко.

"После расставания с Региной у Топалова будет еще не одна избранница, но все отношения будут рано или поздно приходить к расставанию. Сложно сказать, почему все складывается именно так, ведь он действительно хочет крепкой семьи и любви "до гроба". Просто порой люди изначально выбирают тех, с кем есть накал страстей со знаком "минус", с кем отношения изначально не обещают быть основанными на взаимопонимании. К такой категории людей и относится Влад", – сказала в интервью "Дни.ру" таролог.

Интересно то, насколько Топалов любит детей. "С каждой следующей девушкой он будет заводить ребенка, пока не обзаведется целой толпой наследников. Надо отметить, что по количеству детей за свою жизнь Влад обгонит даже семью Пугачевой. После сорока его ждет тихая семенная жизнь в окружении любимых детей", – предсказала Янко.

Многим не дает покоя тема бурной молодости артиста – его пагубных пристрастий. Злые языки то и дело говорят о том, что Влад на грани того, чтобы вновь сорваться. На самом деле это совсем не так. "Я четко вижу, что к алкоголю и наркотикам он больше не вернется. Но нельзя отрицать, что бурная молодость не прошла бесследно для здоровья артиста. Сейчас он чувствует себя хорошо, но я вижу, что в какой-то момент у него начнутся проблемы с почками и придется перенести операцию", – дала свой ответ ясновидящая.

Что касается карьеры, то умеренный успех всегда будет сопровождать его. Влад по натуре человек довольно скрытный, нельзя сказать, что он прирожденный артист, который живет ради славы. Если бы это было так, то он бы точно поехал на Евровидение вместо своего бывшего напарника по группе "Smash" Сергея Лазарева. Ему просто нравится заниматься музыкой и выступать, он это делает себе в удовольствие. "Амбиций стать номером один у него нет. Соответственно и по карьере он будет продвигаться без заметных взлетов, всегда присутствуя на сцене, но не покоряя вершин эстрады. Всегда присутствовать в сборных концертах у него получится, но собрать стадион – нет. Отмечу так же, что Топалов успешно реализуется в качестве ведущего. Как ведущий мероприятий он уже успел себя проявить и будет продолжать эти заниматься, но также он реализуется в качестве телеведущего. Новый интересный проект с его участием не заставит себя долго ждать", – добавила она.