Регина Тодоренко взбудоражила россиян

На снимке телеведущая позирует в мини-бикини белого цвета на яхте. Она задорно смеется, согнувшись. Рядом с ней стоит брат Кирилл, который трепетно приобнимает любимую сестру.
Регина написала огромный поздравительный текст в честь дня рождения родственника. "Братец, в нашей жизни было столько болота, глиняных приключений, колорадских жуков, перекопанных огородов, сломанных машинок, несъеденных супов, выбитых зубов, что и вспоминать страшно 😆😆😁😁😆😄 Но это прекрасное время сделало нас такими, какие мы есть сейчас! Я желаю тебе беречь внутри себя того малыша, который строил "коледец" и достигать самых крутых вершин ) твоя сестра) ❤️", – оставила пожелание имениннику Тодоренко.
И все бы ничего, если бы не один странный факт. На фото у звезды виднеется округлившийся живот. Это явно не последствия трехразового питания. Поэтому поклонники пришли в недоумение, предположив, что Регина ждет второго малыша.
Фолловеры стали активно интересоваться этим вопросом в комментариях. Некоторые пользователи подумали, что это всего-навсего старое фото. Тем не менее, пока для всех это остается загадкой. Ведь супруга Топалова предпочла ничего не объяснять.
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