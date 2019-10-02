Галкин неожиданно сел на странную диету

Мужчина разместил забавное видео в "Сторис" своей личной страницы в "Инстаграм". На нем знаменитость рассказывает поклонникам, чем предпочитает питаться во время разъездов по стране с выступлениями.
"Вот я решил сесть на диету. У меня диета такая. Берем груздь. Макаем в сметану и едим. Ммм… ," – поведал подписчикам Максим, с удовольствием уплетая грибы, аккуратно разложенные на тарелке. Надо признать, что блюдо выглядит действительно аппетитно.
Напомним, что сейчас артист путешествует по городам России и проводит концерты. Не так давно он побывал в Тюмени, где даже посетил местный частный роддом сети клиник "Мать и дитя".
Впрочем, судя по собравшимся корреспондентам, с которыми знаменитость даже поиграл в "камерные гляделки", визит был в списке дел звезды и не являлся спонтанным. "Я пока не собираюсь рожать, но не мог не посмотреть, как здесь все обстоит здорово," – с юмором отметил комик.
Кроме того, Максим регулярно делится видеозаписями во время своих перемещений по стране. Так он выкладывал в инстаграм-аккаунт видеозаписи с поездками в Омск и Новосибирск. Юморист заснял мелькающие за окном пейзажи, когда ехал в поезде через мосты.
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