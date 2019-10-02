Пугачеву в мини-платье облобызали с головы до ног

Не так давно в гости к звездной паре приехали их близкие друзья и родные. В поместье на огонек заглянули Кристина Орбакайте, Ида Достман и Юлия Проскурякова. Визитеров Примадонна встретила в коротком платье с мелким принтом.
Стоит отметить, что юная дочь Галкина, Елизавета, также проводила время с гостями. На опубликованной на личной странице юмориста в социальной сети "Инстаграм" фотографии девочка позирует со старшей сестрой, со своей знаменитой мамой и ее подругами.
Юной красавице отвели специальное место на снимке. Звезды отечественного шоу-бизнеса выстроились в ряд позади высокого кресла, больше похожего на трон. На нем и восседала Лиза. Чтобы подчеркнуть, что на снимке не просто ребенок, а маленькая мамина принцесса, Алла Борисовна рукой попыталась изобразить корону.
Впрочем, Галкин не стал выражать свое отношение к происходящему и присоединяться к дружественному снимку. Он выступил в роли фотографа, а кадр подписал кратко и лаконично: "Девчонки (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим. ред.). Текст знаменитый юморист сопроводил милым смайликом-сердечком.
Поклонники отреагировали весьма благосклонно. Многие поспешили выразить свои комплименты Алле Борисовне и ее близким: "Как на вас приятно смотреть",
"Прекрасные девочки, красотки) Лиза – очаровашка)", "Очень красивый кадр) побольше бы таких интересных снимков😍".
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