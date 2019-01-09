Бесстыдная Маркл побила скромную Миддлтон в битве нарядов

Модные эксперты назвали примерную стоимость всех нарядов, в которых герцогиня Сассекская появилась на публике в прошлом году. Выяснилось, что Меган Маркл потратила на платья больше денег, чем ее соперница Кейт Миддлтон.

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