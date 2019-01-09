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Бесстыдная Маркл побила скромную Миддлтон в битве нарядов

Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Фото: Dni.Ru
Модные эксперты назвали примерную стоимость всех нарядов, в которых герцогиня Сассекская появилась на публике в прошлом году. Выяснилось, что Меган Маркл потратила на платья больше денег, чем ее соперница Кейт Миддлтон.
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Эксперты организации UFO No More составили список всех европейских королевских особ, которые потратили самые большие суммы на новые наряды и аксессуары в 2018 году. Они узнали стоимость одежды, которую носили члены монаршей семьи Британии, Дании, Швеции, Испании, Норвегии и Нидерландов. Первое место заняла супруга принца Гарри. Бывшая актриса инвестировала в свой гардероб более 406 тысяч фунтов. В эту сумму не вошло свадебное платье Меган Маркл от французского дома моды Givenchy.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

За ней следуют кронпринцесса Мэри Датская, которая отдала гораздо меньше – почти 89 тысяч фунтов, и графиня Уэссекская Софи, потратившая 73 тысячи фунтов. Кейт Миддлтон расположилась на четвертом месте списка. Она инвестировала в свой гардероб 68 тысяч фунтов. Причиной такого большого разрыва между герцогинями могло стать то, что супруга принца Уильяма не появлялась на публике на протяжении несколько месяцев после рождения принца Луи в апреле.

Известно, что принц Чарльз покрывает все расходы Меган Маркл и Кейт Миддлтон на костюмы для официальных приемов. Пресс-служба Кенсингтонского дворца отказалась прокомментировать этот список, отметив, что оплата происходит "в частном порядке". 

Автор: Полина Крылова9 января 2019, 20:15
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