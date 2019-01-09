Популярный рэпер заказал марихуану у Маркл

Популярный американский рэпер Снуп Догг заказал партию марихуаны, названную в честь герцогини Сассекской. Таким образом исполнитель хочет стать ближе к своей королевской любимице Меган Маркл.

Как утверждают друзья музыканта, он "всегда любил две вещи: марихуану и королевскую семью". Артист очень обрадовался, когда узнал, что племянник герцогини Тайлер Дули выращивает коноплю. Снуп Догг сразу решил приобрести запрещенный продукт.

Родственник Меган Маркл продает одну унцию за 260 долларов и обещает, что "эта уникальная смесь снесет корону с головы". Музыканта привлекла такая громкая реклама, и он попросил своего поставщика в Голливуде заказать траву, названную в честь королевской особы. "Артист хочет посетить ферму Тайлера в Орегоне. Он также намерен написать положительный отзыв на сайте Дули и помочь в продвижении продукта, если ему дадут товар бесплатно", – поделился источник, близкий к Снуп Доггу.

Слухи о том, что родственник герцогини Сассекской производит опасные вещества, появились в британской прессе в прошлом году. Бывшая актриса была сильно возмущена этими сообщениями. Тем не менее она отказалась делать какие-либо публичные заявления. Вряд ли теперь она когда-нибудь захочет провести время с рэпером. "Самая большая мечта Снуп Догга – покурить с самой Меган. Он рад, что такая свободная женщина стала членом королевской семьи", – передает слова анонимного источника RadarOnline.com.

Ранее в Сети появилась новость о том, что Меган Маркл раздавала гостям марихуану во время первой свадьбы с продюсером Тревором Энгельсоном. Один из присутствовавших признался, что жених и невеста купили запрещенные вещества у сотрудника гостиницы, где они остановились. Будущая герцогиня осталась довольна подарком, хотя вскоре оказалось, что у нее практически не было опыта употребления марихуаны, в отличие от Энгельсона.