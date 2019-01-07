Плюнувшую на королевскую семью Меган Маркл поставили на место
Дворецкий предполагает, что Меган не будет популярна в королевских кругах. "Им нравится, когда вещи остаются неизменными. Меган перетягивает одеяло на себя. Она зрелая женщина и знает, чего хочет". заключил он.
Гость программы на британском ТВ добавил, что окружение Елизаветы II – это минное поле для тех, кто впервые в него попадает, пишет издание Express. "Лично я считаю, что королевская семья намного сложнее, чем она кажется обывателю. Они сделали жизнь принцессы Дианы адом", – резюмировал дворецкий.
Ранее сообщалось, что общественность волнует множество вопросов о будущем ребенка Меган Маркл и принца Гарри. Дело в том, что малыш не получит право носить титул "Его Королевское Высочество".
У герцогини Сассексской на данный момент нет разрешения на использование такого обращения. Согласно королевскому протоколу только один ребенок получает это звание сразу же после появления на свет – старший сын старшего сына принца Уэльского.
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