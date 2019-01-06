Ребенку Меган Маркл и Принца Гарри подложили свинью

Появление на свет первенца герцогини Сассексской Меган и принца Гарри ожидается этой весной, а общественность уже волнует множество вопросов о будущем ребенка. Дело в том, что малыш не получит право носить титул "Его Королевское Высочество".



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