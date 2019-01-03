Своенравная Маркл заставила принца Гарри отказаться от старых привычек
Долгое время принц Гарри считался едва ли не главным поставщиком скандалов с участием членов королевской семьи. Молодого человека часто видели на вечеринках, подчас в весьма неподобающем виде.
Протрезвев, внук Елизаветы II выступал с заявлениями, в которых говорил, что ему стыдно и он понимает, как подводит свою родню. Однако затем все начиналось по-новому. В последнее время, тем не менее, поведение принца Гарри резко изменилось.
Оказалось, что Меган Маркл, после того как забеременела, заставила мужа отказаться от алкоголя. И если раньше принц Гарри предпочитал на праздники улетать куда-нибудь за границу, чтобы уйти там в отрыв, то на этот раз он находился в окружении семьи и был, как отмечают наблюдатели, спокоен и расслаблен.
"Учитывая, что будучи подростком он довольно жестко пил, это большое достижение", – цитирует издание Express источник в королевском дворце. "Его новое поведение не делает его самым заметным гостем вечеринок в мире, но он определенно более спокоен и расслаблен", – добавил он.
ПРи этом, как утверждают знающие люди, перемен в поведении супруга Меган Маркл добилась не угрозами и скандалами, а "мягкой силой". "Все, что она сделала – это показала ему другой способ жить, и он стал большим его поклонником", – заметил товарищ принца Гарри.
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