Миддлтон с дробовиком заняла место кричащей Маркл

В Британии разгар охотничьего сезона. Монаршие отпрыски с удовольствием принимают участие в выслеживании дичи, однако герцогиня Сассекская наотрез отказывается посещать подобные мероприятия.

Меган Маркл вот уже много лет является ярым защитником животных. Супруга принца Гарри принципиально отказывается от одежды из натуральной кожи и меха, а также не употребляет в пищу мясо, яйца и молоко. Поэтому, когда ее мужа пригласили на открытие охоты, экс-актриса устроила скандал.

Несмотря на протест Маркл, Гарри все же появился на мероприятии, и, как говорят, отлично провел время вместе со своим старшим братом Уильямом. Однако на следующий день, герцогу Сассекскому пришлось буквально бежать из поместья, где проходила охота, из-за недовольства и криков жены.

К слову, отъезд Гарри и Меган очень обрадовал Кейт Миддлтон, которая с удовольствием присоединилась к мужу принцу Уильяму и другим членам королевской семьи. Во время заезда многие отмечали, что Кейт отлично стреляет и потрясающе держится в седле. Примечательно, что герцогиня Кембриджская использовала собственный дробовик.

"Она любит охоту и рыбалку. Ее 20-калибровое гладкоствольное ружье идеально подходит для стрельбы по птицам", – пишет The Daily Express.

Напомним, охота во всех своих проявлениях является наидревнейшей традицией британских островов. Особой популярностью здесь пользуется убийство фазанов. В Англии это не просто отстрел дичи, а настоящий светский раут.