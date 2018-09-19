Сын Нагиева заговорил после скандального интервью актера у Дудя

После публикации интервью телеведущего и актера Дмитрия Нагиева на YouTube-канале "вДудь" многим стала интересна его личная жизнь. Особенно поклонников заинтересовал сын Нагиева – Кирилл.

Дмитрий обсуждал с ведущим шоу Юрием Дудем минусы актерской профессии. В этой части видео был вскользь упомянут сын Нагиева.

"Как часто у вас спрашивают, ради чего вы все это делаете?" – поинтересовался интервьюер у актера. "Сын в основном спрашивает старший. Хм, ну…Кирилл, то есть", – с улыбкой поправил сам себя Дмитрий и продолжил разговор.

Поклонников очень смутило, что телеведущий назвал единственного отпрыска "старшим". Они сразу заподозрили существование еще одного, "младшего" сына Нигиева.

Многие тут же вспомнили, что в 2015 году в СМИ ходили слухи, что актер счастлив в браке с некой девушкой и более того, избранница подарила звезде еще одного наследника. Отметим, что до этого интервью Нагиева у Дудя об этой истории даже не вспоминали.

Добавим, Кириллу Нагиеву 29 лет. Он появился в браке телеведущего с актрисой Алисой Шер. Супруги развелись, когда мальчику было всего 12 лет. Судя по всему, артистке совместная жизнь с шоуменом была не в радость. За несколько лет до развода она написала книгу "Я была женой Дмитрия Нагиева", а после – "Как никогда не выйти замуж. Вредные советы экс-жены Дмитрия Нагиева".

Отметим, что после интервью Нагиева у Дудя Кирилл никак не проявил себя в Сети, хотя многие ждали от него какой-нибудь комментарий. Зато он заговорил о своей девушке, которую до этого не "светил" в своем микроблоге.

В своем Instagram он молодой мужчина опубликовал снимок красивой девушки, сидящей на краю обрыва. "Я тебя люблю", – кратко написал сын Нагиева под снимком.