Сын Нагиева заговорил после скандального интервью актера у Дудя
Дмитрий обсуждал с ведущим шоу Юрием Дудем минусы актерской профессии. В этой части видео был вскользь упомянут сын Нагиева.
"Как часто у вас спрашивают, ради чего вы все это делаете?" – поинтересовался интервьюер у актера. "Сын в основном спрашивает старший. Хм, ну…Кирилл, то есть", – с улыбкой поправил сам себя Дмитрий и продолжил разговор.
Поклонников очень смутило, что телеведущий назвал единственного отпрыска "старшим". Они сразу заподозрили существование еще одного, "младшего" сына Нигиева.
Многие тут же вспомнили, что в 2015 году в СМИ ходили слухи, что актер счастлив в браке с некой девушкой и более того, избранница подарила звезде еще одного наследника. Отметим, что до этого интервью Нагиева у Дудя об этой истории даже не вспоминали.
Добавим, Кириллу Нагиеву 29 лет. Он появился в браке телеведущего с актрисой Алисой Шер. Супруги развелись, когда мальчику было всего 12 лет. Судя по всему, артистке совместная жизнь с шоуменом была не в радость. За несколько лет до развода она написала книгу "Я была женой Дмитрия Нагиева", а после – "Как никогда не выйти замуж. Вредные советы экс-жены Дмитрия Нагиева".
Отметим, что после интервью Нагиева у Дудя Кирилл никак не проявил себя в Сети, хотя многие ждали от него какой-нибудь комментарий. Зато он заговорил о своей девушке, которую до этого не "светил" в своем микроблоге.
В своем Instagram он молодой мужчина опубликовал снимок красивой девушки, сидящей на краю обрыва. "Я тебя люблю", – кратко написал сын Нагиева под снимком.
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