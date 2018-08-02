Принц Гарри о вечной сопернице Леди Ди: Она – потрясающая женщина

Младший сын принцессы Дианы впервые вступился за мачеху, герцогиню Корнуольскую. Гарри рассказал, как складывались их отношения после свадьбы отца, принца Чарльза, в 2005 году.

После смерти Леди Ди королева Великобритании Елизавета II одобрила брак сына с Камиллой Паркер-Боулз. В свое время принцессу Диану называли "королевой сердец", а Камиллу считали соперницей и разлучницей, разбившей семью принца Чарльза и его молодой избранницы.

Примечательно, что именно Гарри поддержал решение Чарльза узаконить отношения с Камиллой. По его словам, они с братом, принцем Уильямом, всегда были с ней в очень хороших, близких отношениях. "Она не злобная мачеха", – цитирует Гарри Teleprogramma.pro.

При этом принц попросил учитывать ситуацию, в которой оказалась Паркер-Боулз. Он призвал не жалеть их с братом, а проявить сострадание к пассии родителя. "Она – потрясающая женщина, и она сделала моего отца очень и очень счастливым, а это самое главное для нас. Вы даже не можете себе представить, как сильно мы с Уильямом ее любим!" – отметил Гарри.

Камилла Паркер-Боулз чуть не сорвала свадьбу принца Чарльза и Дианы:https://t.co/pQpJkrPvmD pic.twitter.com/40lXISvKXQ — Elle Russia (@Elle_ru) 19 июня 2017 г.

Напомним, сам принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл, которая стала герцогиней Сассекской. В свою очередь ее отец заявил, что Меган несчастлива в браке. Но супруга принца слова родителя опровергла.