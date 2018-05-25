В Сеть слили фото возвращавшейся из ночного клуба Кейт Миддлтон

Известный фотограф Макс Баттерворт обнародовал провокационные снимки некоторых знаменитостей во времена их бурной молодости. Он смог запечатлеть в неприглядном виде даже членов королевской семьи.

Фотографии были сделаны в период с 2005 по 2008 годы. В объектив камеры попали принцы Гарри и Уильям, а также Кейт Миддлтон. Тогда королевские отпрыски вели очень разгульный образ жизни, а незамужняя Кейт не собиралась становиться герцогиней Кембриджской.

Максу удавалось вылавливать знаменитостей именно в те моменты, когда они покидали ночной клуб или питейное заведение. После бурной вечеринки знаменитости не особо заботились о своем внешнем виде и вели себя более раскрепощенно.

Например Кейт Миддлтон запечатлена, как кажется на первый взгляд, пьяной, в очень растрепанном виде. На фото будущая супруга принца в откровенном наряде, наклоняясь, заглядывает в салон автомобиля и обращается к таксисту.

На другом снимке – ее будущий муж принц Уильям, сидящий в машине. По выражению лица королевского наследника можно предположить, что он сильно пьян, хотя, может быть, просто момент неудачный.

Конечно же, в объектив попал и принц Гарри. Завсегдатай тусовок выходил из ночного клуба, когда Баттерворт снял его. Отметим, что облаченный в футболку не по размеру и застиранные джинсы Гарри больше походит на малоимущего, нежели на внука королевы.

Также у Баттерворта засветились звезды, которых уже нет в живых: Эми Уайнхаус, Майкл Джексон и Принс. Каждый из снимков с ними несет в себе целую историю, сообщает Teleprogramma.pro.