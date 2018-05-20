Эксклюзив Интервью Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Дом-2

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Кейт Миддлтон пренебрежительно отнеслась к свадьбе принца Гарри

Кейт Миддлтон. Фото: GLOBAL LOOK press
Свадьба британского принца Гарри бывшей актрисы и модели Меган Маркл, внимание к которой было приковано во всем мире, состоялась 19 мая. Журналисты и модные критики отметили, что Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма, не стала выбирать на торжество новый наряд и оделась в старое платье.

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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон почти на месяц выпала из поля зрения журналистов. Жена принца Уильяма показалась общественности после рождения сына Луи 23 апреля, после чего перестала мелькать в светской хронике Великобритании.

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Сюжеты Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Однако на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл она не прийти не могла, поэтому все могли видеть ее на самом заметном торжестве 2018 года. Герцогиня Кембриджская предстала перед журналистами и гостями свадьбы в платье-пальто цвета шампань от Alexander McQueen, шляпке Philip Treacy и бежевых лодочках Jimmy Choo, передает издание Woman.ru.

Модные критики вспомнили, что уже видели Кейт Миддлтон в подобном наряде. Действительно, именно в этом платье она показалась общественности на крестинах своей дочери, принцессы Шарлотты. Эксперты считают, что у жены принца Уильяма могли быть свои причины выбрать уже проверенный временем образ, однако некоторые сочли это своего рода пренебрежением на фоне столь важных изменений в жизни младшего брата ее мужа. Дескать, герцогиня Кембриджская таким образом хотела показать, что событие не стоит даже покупки нового платья.

Кейт Миддлтон и Герцог Кембриджский. Фото: GLOBAL LOOK press/Laurie Dieffembacq

Сама невеста к выбору свадебного платья подошла куда как более ответственно. Ей удалось до последнего сохранить интригу о выборе дизайнера для наряда. Так, журналисты были уверены, что Меган Маркл пойдет под венец в платье австралийских дизайнеров Тамары Ральф и Майкла Руссо. Даже называлась цена платья – порядка 100 тысяч фунтов (8,5 миллиона рублей).

Однако уже в день свадьбы стало известно, что подвенечное платье для Меган Маркл сшила первая женщина, возглавившая модный дом Givenchy,  Клэр Уайт Келлер. Причем сама она присутствовала на церемонии и лично поправила на невесте наряд и фату, прежде чем та отправилась к алтарю.

Автор: Геннадий Куприянов20 мая 2018, 10:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошные наряды гостей на свадьбе принца Гарри

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