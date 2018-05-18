Меган Маркл довела Кейт Миддлтон до бешенства перед свадьбой

Кейт Миддлтон и Меган Маркл окончательно разругались. Как сообщают осведомленные источники при дворе Ее Величества, поводом для конфликта стали списки приглашенных на свадьбу Меган с принцем Гарри.

О том, что отношения между будущими родственницами, мягко говоря, не идеальны, было известно давно. Однако открытого конфликта Кейт и Меган избегали. Но чем ближе день свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, тем острее споры о том, кто достоин посетить столь знаменательное мероприятие.

По данным британских таблоидов – которые, в свою очередь, ссылаются на инсайдерскую информацию, – любимый внук Елизаветы II не позвал на венчание некоторых близких родственников.

Не сможет присутствовать на королевском торжестве и отец Меган, Томас Маркл. Меган надеется, что журналисты оставят его в покое – по ее словам, ему это необходимо из-за проблем со здоровьем. Как сообщалось, недавно Томас перенес сердечный приступ – ему потребовалась операция. Болезненному состоянию пожилого мужчины предшествовал разгоревшийся в прессе скандал. А к алтарю Меган поведет Его Королевское Высочество принц Уэльский.

Однако главной причиной раздора в королевском семействе стал отказ Меган отправлять приглашение Пиппе Миддлтон, родной сестре герцогини Кембриджской. По данным Radaronline.com, дамы серьезно разругались.

То же издание сообщает еще об одном интересном факте: бывший муж Меган, Тревор Энгельсон, прилагает огромные усилия, чтобы отгородиться от шумихи, связанной с предстоящей свадьбой. Владелец небольшого издательства полностью сосредоточился на работе. Об этом можно судить по его постам в соцсетях, где он ни словом не упоминает о своей бывшей любви.