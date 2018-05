Рокировочка: Меган Маркл пойдет к алтарю с другим принцем

В социальных сетях Кенсингтонского дворца появилось следующее сообщение: "Мисс Меган Маркл попросила Его Королевское Величество принца Уэльского сопровождать ее к алтарю в часовне Святого Георгия в день ее свадьбы. Принц Уэльский с радостью дал согласие".

Для пользователей Сети это не стало неожиданностью. Ранее поклонники звездной пары создали петицию на имя Чарльза с просьбой взять инициативу в свои руки. Также фанаты рассматривали идею о том, что Меган пойдет к алтарю в компании своей матери Дориа или принца Уильяма.

