Рокировочка: Меган Маркл пойдет к алтарю с другим принцем
В социальных сетях Кенсингтонского дворца появилось следующее сообщение: "Мисс Меган Маркл попросила Его Королевское Величество принца Уэльского сопровождать ее к алтарю в часовне Святого Георгия в день ее свадьбы. Принц Уэльский с радостью дал согласие".
Для пользователей Сети это не стало неожиданностью. Ранее поклонники звездной пары создали петицию на имя Чарльза с просьбой взять инициативу в свои руки. Также фанаты рассматривали идею о том, что Меган пойдет к алтарю в компании своей матери Дориа или принца Уильяма.
An update on the #RoyalWedding: pic.twitter.com/wfJ6ZFyzHi— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 18 мая 2018 г.
Ее отец Томас Маркл не сможет присутствовать на королевском торжестве. Об этом заявила Меган. "К сожалению, мой отец не будет присутствовать на нашей свадьбе. Я всегда заботилась о нем. Надеюсь, сейчас его оставят в покое, ему это необходимо в связи с проблемами со здоровьем. Я хотела бы поблагодарить каждого, кто написал слова поддержки. Пожалуйста, знайте, как сильно мы с Гарри ждем нашего особенного дня и хотим его разделить со всеми вами", – сообщила невеста принца.
Недавно Томас перенес сердечный приступ – ему потребовалась операция. Болезненному состоянию пожилого мужчины предшествовал разгоревшийся в прессе скандал.
Журналисты выяснили, что он в сговоре с известным фотографом сделал несколько постановочных снимков. Папарацци продал эти кадры в СМИ за кругленькую сумму. Идея фальшивой фотосессии принадлежала не столько отцу Меган Маркл, сколько ее сводной сестре Саманте, в чем последняя призналась во время интервью на телевидении.
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