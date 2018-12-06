Любовник раскрыл причину страданий Меган Маркл

Британский журналист Пирс Морган заявил, что в прошлом состоял в романтических отношениях с Меган Маркл, однако она бросила его сразу после знакомства с принцем Гарри. Телеведущий предупреждал бывшую актрису: если она и дальше будет "играть" с королевской семьей, ее ожидает трагическая судьба бунтарки-принцессы Дианы.

Пирс Морган настаивает на том, что Меган Маркл рассталась с ним в 2016 году сразу после того, как встретила принца Гарри. Ведущий шоу "Доброе утро, Британия" рассказал, с чего началось их знакомство. В 2015 году он подписался на актрису сериала "Форс-мажоры" в Twitter, после чего будущая герцогиня ответила ему в личном сообщении. Они стали часто переписываться, пока не встретились в пабе во время ее поездки в Соединенное Королевство в июне 2016 года.

Однако их общение прекратилось, как только Маркл представили младшему сыну принца Чарльза. "Когда на горизонте появился кто-то более важный и влиятельный, меня сразу же отбросили, как ненужный мешок картошки", – утверждает Пирс. После неприятного эпизода он стал относиться к Меган "подозрительно и скептично". "Я больше никогда не получал от нее сообщений. Перед ней появилась социальная лестница, и она решила взобраться по ней", – заявил Пирс.

Морган считает, что герцогиню ожидает судьба принцессы Дианы. "Сейчас она поняла, что, если ты пытаешься играть с монаршей семьей так же, как играла с другими людьми, столкнешься с системой, которую никогда не сможешь одолеть. Просто вспомните принцессу Диану или герцогиню Йоркскую", – заключил он.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские недавно объявили о том, что собираются покинуть Кенсингтонский дворец и перебраться во Фрогмор-хаус в Виндзоре. Официальные представители монаршей семьи пояснили, что супруги хотят иметь больше пространства, когда появится первенец.

Британская пресса связывает их отъезд с тем, что бывшая актриса не смогла найти общий язык с Кейт Миддлтон. Меган уже успела показать скверный характер: она довела бывшего личного ассистента до слез, плохо относилась к слугам, отправляя им инструкции в пять утра, и чуть не вступила в спор с Елизаветой II из-за тиары.