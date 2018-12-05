Кейт Миддлтон затмила красотой принцессу Диану

Герцогиня Кембриджская появилась на закрытом мероприятии в Букингемском дворце в тиаре, принадлежавшей принцессе Диане. Так она решила отдать дань памяти матери своего супруга.

Папарацци заметили Уильяма и Кейт, когда они ехали в машине на официальное мероприятие, организованное британской королевской семьей для иностранных дипломатов и послов. Миддлтон выглядела элегантно в любимой тиаре и сережках принцессы Дианы. Она надела платье серебристого цвета от британского дизайнера Дженни Пакхем. К одежде герцогиня прикрепила желтую ленточку – королевский семейный орден Елизаветы II, который вручается всем женщинам – членам семьи в знак личного уважения.

Ранее в тот же день Кейт и Уильям провели рождественскую встречу в Кенсингтонском дворце в честь служащих королевских Военно-воздушных сил, которые будут находиться на базе на острове Кипр во время каникул. Герцог и герцогиня Кембриджские познакомились с их семьями. Пара помогла изготовить детям праздничные открытки и подарки, которые члены монаршей семьи лично преподнесут военным.

Кейт вспомнила то время, когда ее супруг служил в Военно-воздушных силах на Фолклендских островах в 2012 году. "Я знаю, как это тяжело, когда любимый человек покидает родной дом, чтобы делать работу, к которой его готовили. Когда Уильям служил на островах или отправлялся на поисково-спасательные работы, я помню, что чувствовала", – начала Миддлтон.

"Но я не могу представить, что испытывают люди, когда их любимые должны служить в такие важные семейные праздники. Мы надеемся, что это день докажет в определенной степени, как каждый из вас важен", – поделилась она. В конце своей речи Кейт выразила благодарность всем присутствующим за то, что они идут на такие большие жертвы ради государства.