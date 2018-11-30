Кейт Миддлтон встретилась с любовницей принца Уильяма

Кейт Миддлтон случайно встретилась с бывшей девушкой принца Уильяма на одной из студенческих вечеринок много лет назад. Очевидцы сообщают, что внук Елизаветы II сильно разозлился, когда его экс-возлюбленная раскрыла себя.

Будущие супруги познакомились во время учебы в университете в Шотландии и некоторое время дружили, прежде чем их отношения стали романтическими. До этого у каждого из них уже был опыт общения с противоположным полом. На одной из студенческих вечеринок Кейт познакомилась с бывшей возлюбленной Уильяма Карли Масси-Берч. Принц очень разозлился, когда его подруга попыталась задеть Миддлтон.

В биографической книге Кэти Николь "Создание королевского романса", опубликованной в 2011 году, утверждается, что в тот вечер сын принца Чарльза был "очень зол". Компания играла в игру "Я никогда не делал", в которой участники по очереди рассказывают, что они никогда не делали в своей жизни. Тот, кто делал названное, должен был выпить шот. "Когда пришла очередь Карли, она сказала: "Я никогда не встречалась с двумя людьми из этой комнаты". Она прекрасно знала, что Уильям теперь должен был выпить алкоголь. "Она видела, что Кейт сидит рядом с ним", – вспоминает один из присутствующих.

Тогда Уильям бросил на Карли "грозный взгляд" и прошептал: "Я не могу поверить, что ты могла сказать это". Все посетители были "шокированы", и с тех пор Кейт практически не разговаривала с Карли, передает сайт "ТВ Центр". "Все знали, что они когда-то были вместе, но это был первый раз, когда принц подтвердил свои отношения с Карли", – поделился один из очевидцев.

Однако эта неприятная ситуация в прошлом. Герцог и герцогиня Кембриджские воспитывают троих детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Их свадьба состоялась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, спустя год после объявления о помолвке.