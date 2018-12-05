"Слишком старая": бойкая Меган Маркл осадила Елизавету II

Биограф монаршей семьи Том Боуэр пояснил, почему британская королева не может положить конец конфликту Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Он также считает, что у бывшей актрисы нет права на частную жизнь.

Писатель уверен, что Елизавета II не может поставить точку в конфликте герцогинь, потому что "она слишком старая". Боуэр подчеркнул: человека, который мог бы помирить Маркл и Миддлтон, уволил принц Чарльз – за то, что он был "слишком хорошим и умным".

"Проблема в том, что во дворце никогда не было человека, который был бы по-настоящему умен и всеми уважаем. Человека, который смог бы выйти и сказать Меган: "Ты так могла поступать в Голливуде, но в Лондоне мы ведем себя по-другому", – пояснил биограф.

"Королева уже слишком стара для этого. Единственный человек, который мог бы прекратить разлад, – личный секретарь королевы Кристофер Гайдт. Он был уволен Чарльзом, потому что был слишком хорош, умен и вмешивался тогда, когда это было необходимо", – добавил Боуэр.

С ним не согласилась литератор Сюзанна Райд: "Или Вы могли бы сказать, что в королевской семье нет такого же независимого, уверенного, сильного, как Маркл". Однако писатель напомнил, что герцогиня всегда на виду, потому должна вести себя соответственно. "Вы считаете, что она заслуживает частной жизни. Это не так. За ней всегда следит публика", – заключил он.

Недавно СМИ сообщили, что герцогиня Сассекская ведет себя во дворце неподобающе. Она довела Кейт Миддлтон до слез во время примерки платья принцессой Шарлоттой, позволила себе отправлять слугам инструкции в пять утра и чуть не вступила в спор с королевой из-за тиары.

Герцог и герцогиня Сассекские объявили о том, что покинут Лондон и переедут в Виндзор в начале следующего года. Изначально планировалось, что пара переберется в один из апартаментов Кенсингтонского дворца и будет жить рядом с Уильямом и Кейт. Официальные представители монаршей семьи пояснили: супруги хотят иметь больше пространства, когда появится ребенок.

Однако СМИ связывают готовящийся отъезд с тем, что бывшая актриса не смогла найти общий язык с Миддлтон. Вражда герцогинь началась в декабре прошлого года. Во время рождественских празднеств Кейт отчитала Меган за ненадлежащее поведение и назвала ее грубой.

Один из близких друзей семьи рассказал, что Уильям оскорбил младшего брата сомнениями насчет Меган. Принцу не нравилось, что их роман развивался слишком быстро. "Герцог и герцогиня Кембриджские считают, что отношения Маркл и Гарри быстро стали серьезными. Уильям особенно переживал по этому поводу и поделился с братом своими мыслями", – сообщил информатор.