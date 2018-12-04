Загнанная в угол Маркл внезапно нашла защиту у Обамы

Расстроенная конфликтом с членами королевской семьи Меган Маркл нашла поддержку за океаном. Супруге принца Гарри посочувствовала Мишель Обама – она поделилась с Меган советами по выживанию в дворцовой среде.

Главное – не торопиться. Нужно время, чтобы привыкнуть, утешает Мишель Обама герцогиню Сассексую. О том, что беременная Маркл получила личное сообщение от бывшей первой леди США, сообщили британские СМИ.

Супруга экс-президента также изложила суть своего послания в интервью Good Housekeeping Magazine. Обама отметила, что Меган, как и сама Мишель, вероятно, никогда не мечтала о таком повороте судьбы.

"Давление, которое она чувствует со всех сторон, иногда может ощущаться. Поэтому мой самый большой совет – это дать себе время и не торопиться делать что-либо", – советует Мишель Обама.

Супруга экс-президента США Барака Обамы выступила в защиту Меган Маркл после конфликта двух герцогинь. Из-за ссоры с Кейт Меган уговорила принца Гарри покинуть стены Кенсингтонского дворца и переехать жить в Виндзор. По данным британских СМИ, Обама в личном сообщении осудила конфликтное поведение герцогини Кембриджской.

Супруга 44-го президента США посоветовала Маркл максимально использовать свое положение, чтобы совершать благие дела. По словам Обамы, Меган сможет "усилить свое влияние на других и на свое личное счастье", если будет заниматься тем, что вызывает живой отклик в ее душе.

Мишель Обама призналась, что, став женой президента США, кардинально изменила привычный образ жизни, пишет Mirror.