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Беременную Меган Маркл бросили рожать в грязи

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Госпиталь Святой Марии, где появились на свет трое детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма, готовится принять Меган Маркл весной следующего года. Однако недавно медицинское учреждение провалило проверку местной городской инспекции. 
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Агентство по стандартам на пищевые продукты провело проверку, в результате которой поставило госпиталю два балла из пяти за чистоту и гигиену. В отчете инспектор указал, что "необходимо улучшить санитарные условия и состояние помещений". Он также поставил хорошую оценку "гигиеническим нормам по обработке продуктов" и "уровню продовольственной безопасности". Один из членов агентства в ближайшее время проведет инструктаж для сотрудников госпиталя, который должен помочь им улучшить рейтинг уже в ближайшем будущем.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Герцогиня Сассекская планирует родить первенца в роскошном отделении госпиталя Святой Марии, которое было открыто летом 2012 года после серьезного ремонта. Стоимость одной ночи пребывания там начинается с шести тысяч фунтов (более 510 тысяч рублей). В этой больнице в районе Паддингтон побывали многие знаменитости и члены британской королевской семьи. Так, в прошлом году здесь были герцогиня Кембриджская и Амаль Клуни. 

Напомним, радостная новость о беременности Меган Маркл появилась в середине октября. "Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Сассекские очень рады объявить, что герцогиня Сассекская ожидает ребенка весной 2019 года. Их Королевские Высочества высоко ценят ту поддержку, которую они получают от людей со всего мира после свадебной церемонии, состоявшейся в мае, и рады поделиться этой счастливой новостью с публикой", – сообщили в пресс-службе Кенсингтонского дворца.

В следующем году принц Гарри и Меган планируют покинуть лондонский дворец и перебраться во Фрогмор-хаус в Виндзоре. Официальные представители монаршей семьи поясняют, что супруги хотят иметь больше пространства, когда появится ребенок. Многие СМИ связывают отъезд с тем, что бывшая актриса так и не смогла найти общий язык с Кейт Миддлтон. 

Автор: Полина Крылова4 декабря 2018, 16:00
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