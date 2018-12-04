Принц Уильям унизил Кейт Миддлтон

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон состоялась в 2011 году, и после этого памятного события герцог Кембриджский ни разу не надел обручальное кольцо. Неужели он решил бросить вызов королевским традициям?

Эксперт Эмили Эндрюс утверждает, что все мужчины из королевской семьи носят символ брачных уз. "Герцог Эдинбургский всегда надевает кольцо, принц Чарльз носил его во время брака с принцессой Дианой, принц Эндрю – до развода с Сарой Фергюсон, и думаю, принц Эдвард тоже носит его", – уточнила она. Эндрюс добавила: "Единственный член монаршей семьи, который не носит кольцо, это Уильям".

Все началось со дня их бракосочетания в мае 2011 года, когда принц подарил Кейт кольцо во время церемонии, но так и не забрал его обратно. Один из представителей семьи тогда сообщил, что "у пары будет только одно кольцо, потому что они сами так пожелали". На самом деле причина проста. "Уильям не любит украшения, и об этом заранее сообщила пресс-служба Кенсингтонского дворца", – пояснила другой эксперт Пенни Джунор.

Обсуждение разгорелось еще до свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Тогда специалисты гадали, последует ли младший сын принца Чарльза примеру старшего брата. "Я думаю, он будет носить кольцо. Гарри любит демонстрировать свои чувства к Меган, они оба всегда были очень искренними и открытыми", – утверждает Омид Скоди. Сейчас, когда прошло много месяцев после церемонии, все уверены, что принц решил не нарушать традицию.

В книге Джессики Джейн "Герцогиня Кембриджская: как Кейт Миддлтон стала будущей королевой", опубликованной в 2012 году, сообщается, что за три года до помолвки Миддлтон пришлось уйти с работы в модном доме – "нужно было время, чтобы подумать над отношениями с Уильямом". Причиной стали слухи о том, что принц "предпочел пойти в клуб с друзьями" вместо того, чтобы провести время с ней. Сын леди Ди даже "флиртовал и танцевал с другой девушкой", рассказал автор книги.

Несмотря на трудности, влюбленные все-таки решили остаться вместе и узаконить отношения. В 2010 году пара объявила о помолвке. Кейт с гордостью демонстрировала кольцо, которое принадлежало матери жениха. Спустя год состоялась официальная церемония в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Супруги уже вместе семь лет, они воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Недавно в СМИ появились слухи о том, что герцогиня ожидает еще одного ребенка.