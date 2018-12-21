Несчастного Питта оставили наедине со своим горем

Голливудский актер выглядел подавленным после встречи с наследниками. Недавно Брэд Питт подписал с бывшей супругой соглашение об опеке над детьми.

Актер из фильма "Бойцовский клуб" попал в объектив журналистов в эту среду, когда шел на рабочую встречу. Он надел легкую черную куртку, серый свитер, джинсы и кроссовки. Брэд Питт был один и выглядел очень расстроенным. До этого он провел понедельник и вторник вместе с детьми, отмечая свой день рождения.

Торжество пропустил самый старший ребенок – Мэддокс, который до сих пор находится в напряженных отношениях с отцом. Вероятно, именно их конфликт в самолете мог стать причиной развода Брэда и Анджелины. Актер сомневается, что им когда-нибудь удастся восстановить отношения, поэтому не принуждает сына видеться с ним.

Брэд Питт уверен, что бывшая супруга специально настроила детей против него. Наследники проводили больше времени с Джоли во время бракоразводного процесса. "Они не хотят видеть отца, и это причиняет ему боль. Они на стороне Энджи, всегда были за нее", – рассказал источник, близкий к звезде. Брэд все же надеется, что дети навещают его по собственной воле.

Ранее зарубежные СМИ сообщили о том, что развод подкосил и без того хрупкое здоровье Анджелины Джоли. "Она не может спокойно спать. Мысли о вражде с бывшим мужем не дают ей уснуть. Энджи страдает от бессонницы и постоянно нервничает. Она стала терять вес с ужасающей скоростью", – поделился близкий друг звезды фильма "Малефисента".