Меган Маркл рассекретила шокирующие данные о принце Гарри

Герцогиня Сассекская является активным борцом за права женщин. Оказывается, супруг Меган Маркл тоже поддерживает феминистические идеи.

Во время прогулки по Кардиффу бывшая актриса встретилась с поклонниками. Одна из фанаток призналась, что восхищается ее отношением к женским правам и феминизму. "Гарри – тоже феминист", – ответила Меган Маркл. Этот эпизод успел записать на камеру один из присутствующих. Ролик был опубликован на странице в Instagram, которую ведут поклонники королевской особы.

Пользователи остались под большим впечатлением от просмотра ролика. "Она чудесная герцогиня. Очень хочу увидеть те изменения, которые она принесет в этот мир", – написал один из них. "У Гарри всегда были очень светлые мысли, и он был феминистом еще задолго до встречи с будущей женой", – отметил другой.

На сайте королевской семьи можно найти материал о том, что Меган Маркл занималась благотворительностью еще до того, как стала герцогиней. "С ранних лет она была знакома с социальными проблемами и активно участвовала в благотворительных мероприятиях. В 11 лет будущая актриса убедила компанию изменить их сексистскую рекламу средства для мытья посуды. В подростковом возрасте Меган работала волонтером в бесплатной столовой в Лос-Анджелесе. Этот опыт помог сформировать ее отношение к идеям социальной справедливости и расширения прав и возможностей женщин", – пишут представители монаршей семьи.