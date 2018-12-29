Меган Маркл рассекретила шокирующие данные о принце Гарри

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Суббота 29 декабря
Лента новостей
16:31
Дебошир Мамаев пошел на хитрость в СИЗО
16:29
В Краснодаре загорелся вещевой рынок
15:27
В центре Петербурга жилой дом под угрозой обрушения
15:16
Челябинец выкупил гей-видео и сдал вымогателей полиции
14:41
В Ижевске ребенка сбили на пешеходном переходе
14:35
Порошенко остался в одиночестве перед Новым годом
14:29
В России запретили товары с Украины
14:05
Жена Мамаева рассказала о празднике без мужа
13:43
Раскрыта причина обжорства
13:42
В Башкирии пенсионер на грузовике насмерть сбил женщину
13:25
Крутой развлекался со свиньей под елкой
13:21
Как Путин встретит Новый год
13:18
Под Москвой в выгребной яме туалета нашли изрубленное тело пенсионера
12:55
Из-под смертельной лавины в Хабаровском крае достали последнего пострадавшего
12:47
Потомки Гурченко отказались от наследия актрисы
12:47
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 декабря 2018 года
12:27
Сколько мандаринов можно съесть на Новый год
12:24
Место схода смертельной лавины в Хабаровском крае сняли на видео
12:14
Королева красоты загорелась на церемонии награждения (видео)
12:02
Упрямые водители перекрыли трассу под Курганом
11:51
Дизентерия, галлюцинации и всеобщий заговор: зачем мамочки отморозили ноги
11:44
Юлия Пересильд подставила пышную грудь для медали
11:40
Лорак шокировала двуличными выходками после слухов о разводе
11:32
В Екатеринбурге столкнулись сразу пять машин
11:31
"В молодости я шалил посохом": признание Деда Мороза
11:27
Невероятный прыжок Загитовой попал на видео
11:21
"Женщина на миллион": оставленная мужем Климова показала роскошные ноги
11:05
Пробьет дно: рублю предсказали крутое пике
11:01
Что и как пить в новогоднюю ночь
10:54
Порочная Маркл раздавала марихуану на свадьбе
10:53
Под Москвой загорелся газопровод
10:40
В Москве из реки вытащили живого мужчину
10:32
Оплеванный телеведущий оправдался за буйную вечеринку
10:31
Затравленная Миронова оправдалась за шикарный ремонт от Первого канала
10:28
При аварии на шахте погибли пять человек
10:20
На погранслужбу в Приморье совершили нападение
09:56
В горах Казахстана нашли пропавшего россиянина
09:53
Колдун Бесов: Проклятия 2019 года уже начались
09:42
Меланья Трамп вернулась из Ирака "без штанов"
09:36
Лопырева покинула Россию ради родов в Америке
09:33
В Амурской области поезд сошел с рельсов
09:21
"Шаляпин, как и Джигарханян, оказался Свиньей": откровения Цымбалюк-Романовской
09:19
Цивилизацию майя нашли на планете Нибиру
09:07
Избивающему жену Башарову приготовили жесткое наказание
08:40
"Это деньги, а не любовь!": народ взорвался после откровений Брухуновой
08:31
Меркель полюбезничала с Путиным после жесткого ультиматума
08:27
Веселый корпоратив закончился массовой дракой (видео)
08:13
В США умер известный актер
07:12
Валерия и Иосиф Пригожин поздравили "Дни.ру" с Новым годом
06:03
Традиции Нового года
05:11
"Зимняя вишня", крушение Ан-148 и расстрелы в школах: самые громкие происшествия 2018 года
01:37
Самые кассовые фильмы 2018 года
23:49
К чему снится новогодняя елка
22:58
Кай Метов поздравил "Дни.ру" с Новым годом
21:59
Меркель и Макрон опустились до угроз в адрес Путина
21:56
Народ накормят искусственным мясом
21:56
На МКС доставили черную икру и мандарины
21:48
Барановская отбрила поклонницу из-за Аршавина
21:46
Украинцев оставили без картофельного пюре на Новый год
21:39
Цой после выскабливания личинки отправила мужа подальше
21:37
Жители Башкирии получили 66 лет за заказное убийство гвоздодером
21:26
Бывшего главу Удмуртии будут судить за взятку
21:18
После слухов о разводе Хилькевич показала фигуру в купальнике
21:17
"Уйти от нелюдя": избитую жену призвали наказать Башарова
21:13
Психолог сравнил зрителей новогодних шоу с вареными жабами
21:00
В Волгограде 17-летнюю официантку кафе насиловали в туалете
20:54
В Удмуртии 11 человек вытащили из горящего дома
20:42
Селфи с картиной Дали в Екатеринбурге попало в рейтинг худших выходок в мире
20:41
Володин поставил на место Макрона и Меркель
20:40
Богомолов вернулся к Мороз после мужского разговора с Виторганом
20:32
Самолет с неисправным двигателем экстренно сел в Ханты-Мансийске
20:17
Маркл одобрила зверское кровопролитие на глазах толпы
19:55
Зазнавшаяся модель сравнила себя с Николаем II
19:26
Жена рассказала о заказном убийстве Александра Кержакова
19:25
В Новочеркасске при таинственных обстоятельствах погибла пенсионерка
19:12
"Ты сейчас умрешь!" – Утяшева сделала признание
18:54
Беременная Лопырева угодила в религиозный скандал
18:24
"Модняшка-кукляшка": россияне растаяли от фото дочки Пугачевой
17:50
Настоящий мужчина: Лариса Гузеева прильнула к Бари Алибасову
17:41
У Кудрявцевой произошел срыв
17:21
Появилась трещина: Нахапетов откровенно о разводе с Глаголевой
17:15
Как молчание разрушает семьи
17:14
Беременная Рапунцель покинула "Дом-2"
17:00
Сделано заявление об аресте Порошенко при попытке к бегству
16:48
У оскандалившейся из-за слов о Крыме Лолиты появился заступник
16:48
Известный шоумен рискнул собой ради Малахова
16:45
Красавицу Брежневу выкинули из эфира
16:15
"Лучше быть официанткой": Башарову ответили на побои жены
16:06
Молодая помощница Петросяна приготовила "бомбу" для Степаненко
15:51
В Омске за сутки сгорело пять автомобилей
15:28
Разработана вакцина для похудения
15:20
Ведущую Ивлееву втянули в скандал с мошенничеством
15:19
С дочери Маликова трясут деньги
15:18
Секреты удачного гардероба: как не выглядеть смешно у елки
15:00
Злобные украинцы завопили из-за забора у Крыма
14:51
Снимок сына Собчак растрогал россиян
14:51
Тест-драйв: BMW 630 GT xDrive
14:47
Порошенко поставили фатальный диагноз
14:45
От кого ждет ребенка Виктория Лопырева
14:35
Тодоренко в халате затащила в туалет ошарашенного Топалова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Молчавшая четверть века Проклова обнародовала главное пророчество Ванги
69-летняя оголившаяся Пугачева в эротической позе вызвала фурор
Убегала с ребенком в ночи: новые подробности избиения жены Башарова
"Шаляпин, как и Джигарханян, оказался Свиньей": откровения Цымбалюк-Романовской
Покосившийся Крымский мост спасают от обрушения
Меркель и Макрон опустились до угроз в адрес Путина
Шоу-бизнес

Меган Маркл рассекретила шокирующие данные о принце Гарри

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: www.globallookpress.com
Герцогиня Сассекская является активным борцом за права женщин. Оказывается, супруг Меган Маркл тоже поддерживает феминистические идеи. 
прочитано 876 раз

Во время прогулки по Кардиффу бывшая актриса встретилась с поклонниками. Одна из фанаток призналась, что восхищается ее отношением к женским правам и феминизму. "Гарри – тоже феминист", – ответила Меган Маркл. Этот эпизод успел записать на камеру один из присутствующих. Ролик был опубликован на странице в Instagram, которую ведут поклонники королевской особы.

ПО ТЕМЕ

Маркл одобрила зверское кровопролитие на глазах толпы

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Пользователи остались под большим впечатлением от просмотра ролика. "Она чудесная герцогиня. Очень хочу увидеть те изменения, которые она принесет в этот мир", – написал один из них. "У Гарри всегда были очень светлые мысли, и он был феминистом еще задолго до встречи с будущей женой", – отметил другой.

На сайте королевской семьи можно найти материал о том, что Меган Маркл занималась благотворительностью еще до того, как стала герцогиней. "С ранних лет она была знакома с социальными проблемами и активно участвовала в благотворительных мероприятиях. В 11 лет будущая актриса убедила компанию изменить их сексистскую рекламу средства для мытья посуды. В подростковом возрасте Меган работала волонтером в бесплатной столовой в Лос-Анджелесе. Этот опыт помог сформировать ее отношение к идеям социальной справедливости и расширения прав и возможностей женщин", – пишут представители монаршей семьи. 

Автор: Полина Крылова29 декабря 2018, 15:57
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Меган Маркл изменила принца Гарри

567

комментарии

Политика

"Я пошутил": Лукашенко выкрутился из неловкого положения перед Путиным
Порошенко остался в одиночестве перед Новым годом
Меркель полюбезничала с Путиным после жесткого ультиматума
Сделано заявление об аресте Порошенко при попытке к бегству

Шоу-бизнес

"Тебя скоро выгонят!": Кудрявцева устроила выволочку Волочковой
Поглумившегося над сиротами Шнурова согнули в бараний рог
Меган Маркл рассекретила шокирующие данные о принце Гарри
Дочь лишила ошарашенную Стриженову новогоднего отдыха

Проишествия

"Зимняя вишня", крушение Ан-148 и расстрелы в школах: самые громкие происшествия 2018 года
Королева красоты загорелась на церемонии награждения (видео)
Россиянин с тесаком напал на олимпийского призера в Таиланде (видео)
Однорукая москвичка-лесбиянка убила любовницу после корпоратива

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

"Это деньги, а не любовь!": народ взорвался после откровений Брухуновой

Молодая помощница показала кольцо на безымянном пальце
Шоу-бизнес

Лопырева покинула Россию ради родов в Америке

Модель скоро станет матерью
Шоу-бизнес

Избивающему жену Башарову приготовили жесткое наказание

Разобраться с насильником может и профессиональное сообщество
Шоу-бизнес

Потомки Гурченко отказались от наследия актрисы

Наследники и не вспоминают о великой артистке

Гороскоп

Колдун Бесов: Проклятия 2019 года уже начались
Совет на выходные
Прогноз личной жизни на январь
Гороскоп: Что дарить на год Свиньи

Фоторепортажи

Крутой развлекался со свиньей под елкой
Престарелая Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь
Престарелая Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь
Модель с гигантским бюстом покоряет мир

Спорт

Жена Мамаева рассказала о празднике без мужа
Невероятный прыжок Загитовой попал на видео
Ледовое побоище: массовая драка россиян с китайцами попала на видео
"Поросенок": Дзюба сравнил Кокорина с символом Нового года

Регионы

Веселый корпоратив закончился массовой дракой (видео)
Покосившийся Крымский мост спасают от обрушения
Побег жестокого убийцы из психбольницы попал на видео
В Краснодаре банда Деда Мороза ограбила кондитерскую (видео)
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru