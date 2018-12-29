Оставивший детей Киркоров пустится во все тяжкие

Филипп Киркоров поделился планами на новогоднюю ночь. Артист подводит итоги уходящего года.

Филипп отмечает, что по традиции 31 декабря пустится во все тяжкие – снимет все ограничения в еде. Весь год Киркоров терзал себя диетами, следил за весом и считал калории. И, наконец, за праздничным столом он сможет позволить себе не думать о фигуре.

"Праздничным столом займется наша тетушка Мари. Она сама все готовит, при этом делает все великолепно. Оливье будет обязательно. Перед основным праздником мы обязательно устроим Новый год для детей", – поделился артист.

По словам Киркорова, торжеством для его отпрысков Аллы-Виктории и Мартина занимаются профессионалы. Не все знают, но у Филиппа есть собственная фирма по организации мероприятий.

Плотно поужинав с семьей, поп-король оставит детей и уедет на работу. В новогоднюю ночь у него запланировано выступление.

Подводя итоги уходящего года, артист сетует, что оставил любимую дочь без главного праздника в своей жизни – первой школьной линейки. Алла-Виктория стала первоклассницей только 1 октября.

"Я думал, что моя девочка пойдет в первый класс в год Свиньи. Хотел продлить ей детство. Но, когда мы пришли в подготовительный класс 1 сентября, через десять дней учителя подошли и сказали: "Мы советуем перевести вашу дочь в школу!" – рассказал артист. Филипп Киркоров добавил, что на этот раз не хочет ничего загадывать или планировать.

Артист отметил, что год собаки был для него очень урожайным. Поп-король выпустил в свет сразу три хита. "Я это могу сказать точно, потому что спел за 30 лет приличное количество хитов, начиная от "Атлантиды" и заканчивая "Цвет настроения черный" с Егором Кридом. Хит – это всегда химия. Я не мог предположить, что такая песня, как "Зайка", может взорвать всю страну. Но видите, как получилось", – цитирует Филиппа Киркорова Sobesednik.ru.