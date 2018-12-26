Киркорова втянули в грязный гей-скандал

Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой намекнула на нетрадиционную сексуальную ориентацию исполнителя. В своем Instagram-аккаунте 19-летняя Ольга назвала Филиппа Киркорова "гей-ко­ро­лем".

Дочь ведущей программы "Давай поженимся!" 25 декабря побывала в "Олимпийском" на новом шоу звезды эстрады "New Project "Я+R" Второе Я". Девушка активно делилась в Stories фрагментами выступления, а потом шокировала фолловеров скандальным комментарием к одному из роликов.

Дочь Гузеевой назвала Киркорова гомосексуалистом, сообщает Eg.ru. Ольга написала, что не понимает, почему нашу страну причисляют к одному из самых нетерпимых к сексуальным меньшинствам государств, хотя "у нас есть своей гей-король", имея в виду певца.

Отметим, на шоу Филиппа Киркорова съехались все сливки российского шоу-бизнеса. Поддержать певца пришла даже Примадонна.

Как писали "Дни.ру", после выступления поп-король откровенно рассказал об отношениях с бывшей и единственной пока супругой. "Я за все эти годы столько у нее взял и столькому научился, что понимаю Аллу даже без слов... Она для меня – незыблемый авторитет, единственная, к чьему мнению я прислушиваюсь. Независимо от статуса наших отношений. У нас ничего не поменялось – мы остаемся настоящими друзьями, которых в моей жизни не так много", – признался Киркоров.