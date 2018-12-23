Мазур увезли в реанимацию после ссоры с Цымбалюк-Романовской

Известного адвоката 23 декабря экстренно госпитализировали. У Элины Мазур диагностировали инфалитический инсульт.



По словам Мазур, причиной случившегося стала бывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. Элина заявила, что пианистка давит на нее, вынуждая отказаться от данных в суде показаний.

"Мне стало плохо, я потеряла сознание, и бригада скорой помощи отвезла меня в ближайшую больницу, где я сейчас нахожусь с острым нарушением мозгового кровообращения – инфалитический инсульт", - цитирует адвоката РЕН ТВ. Также у Мазур подозревают развитие ишемии сердца.

Ранее стало известно, что Виталина Цымбалюк-Романовская была признана столичным судом виновной в деле о вторжении в частную жизнь. По данным следствия, экс-супруга Джигарханяна установила в его кабинете скрытую камеру, запись с которой попала в эфир одного из телеканалов.

Пианистке было назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ и двести тысяч компенсации бывшему мужу. Пианистка виновной себя не считает, однако готова мести улицы горячо любимой столицы.



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