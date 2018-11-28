Ох, Заибат: ушлая Мазур спуталась с юным любовником

Степан Джигарханян, сын Армена Джигарханяна, не раз говорил Элине Мазур, что все, чем она занимается в Москве – это мелко для нее и несерьезно. Мол, пора выходить на международный уровень. "Главная решала страны", как называют бывшую приятельницу Виталины Цымбалюк-Романовской, так и поступила.

О романе престарелой Мадонны и юного мальчика-танцора Брахима Заибата говорили много. Всех удивляла и 30-летняя разница в возрасте, и то, что последовательница каббалы спуталась с мусульманином, и язык (на момент встречи танцор не говорил по‑английски, а его возлюбленная – по‑французски). Но в итоге они были вместе больше года, а потом Заибат занялся собственной карьерой и отправился в родную Францию участвовать в проекте "Танцы со звездами". Роману с Мадонной пришел конец.

Зато Элина Мазур не могла пройти мимо такого знойного красавца и сделала все, чтобы встретиться с Брахимом, когда тот приезжал в Москву. Он тут судил турнир RUSSIA BATTLE PRO. "Я спросила у Брахима, как он относится к отношениям, когда у партнеров разный возраст, – рассказала Элина корреспонденту "Дни.ру". – А он мне ответил: "Для меня любовь это любовь. Возраст не так важен, если двое любят друг друга. Любви все возрасты покорны. Для мне это нормально".

Рассказал Заибат и о самом главном, чему его научила Мадонна: "Она очень много работает. Она трудоголик. После того как я поработал с ней, я узнал, что, если ты хочешь чего-то достичь, нужно много работать. Это знание, которое я перенял у нее. Я часто думаю, почему она тогда выбрала именно меня и у нас начались отношения. Возможно, из-за моей улыбки".

Мазур набралась наглости и через Заибата передала приглашение для Мадонны приехать в гости как частное лицо на русский Новый год! "Водку, баню, тройку, гармонь и черную икру из ведра деревянной ложкой я обещала организовать, – улыбнулась Элина. – Брахим сказал, что уговорит поп-диву, потому что сам очень хочет на такое супер-пупер-мегапати!"