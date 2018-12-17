Пострадавшие от махинаций лживого Питта подали на него в суд

Жители Нового Орлеана, пострадавшие от урагана "Катрина" в 2005 году, подали иск против благотворительного фонда голливудского актера Make It Right. Они утверждают, что Брэд Питт продал им "плохие, некачественно отстроенные дома".

Фонд Make It Right должен был построить 150 хороших энергосберегающих домов, которые были бы доступны для всех обитателей Нового Орлеана, потерявших жилье из-за урагана "Катрина" в 2005 году. С тех пор сотрудники организации возвели 109 зданий на сумму около 27 миллионов долларов.

"Жители благодарны Брэду Питту за его добрый жест, но они были вынуждены подать иск против его организации, потому что она построила некачественные дома, которые становятся только хуже. Люди вынуждены платить много денег за жилье, которое следовало бы продавать за меньшую цену", – сообщил один из жильцов в интервью телеканалу NBC News. Некоторые постройки были снесены в июне этого года из-за плохой проектировки.

Благотворительный фонд Брэда Питта возложил всю ответственность на своего главного архитектора Джона С. Уилльямса и подал против него иск. Представители считают, что именно он не смог обеспечить хорошую гидроизоляцию зданий. Архитектор знает об этих проблемах и уже предложил помощь в починке крыш и заделке щелей и трещин.