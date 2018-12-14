Джоли поссорила Питта с сыном

Голливудская звезда рассказала сыну Паксу, что Брэд Питт был против его усыновления. Отношения мальчика с приемным отцом после слов Анджелины Джоли испортились.



По словам источника, близкого к актрисе, знаменитость общалась на эту тему с 15-летним сыном, находясь в ссоре с мужем. Несдержанность Джоли привела к серьезным проблемам в отношениях между членами семьи.

Питт отрицал, что говорил подобное, но прежнего доверия Пакса добиться не удалось, передает DailyMail. Актер утверждал, что не возражал против еще одного приемного ребенка, но просил немного подождать. Дело в том, с момента рождения их дочери Шайло тогда прошел только год.

Брэду показалось, что тогда был не самый удачный период, чтобы взять в семью еще одного малыша. В свою очередь Джоли говорила, что Паксу она нужна больше, чем Шайло. Кроме того, Питта беспокоило и то, что трехлетний мальчик не говорил по-английски.

Напомним, Пакса Джоли и Питт усыновили во Вьетнаме 5 марта 2007 года. Мальчику было три года. При рождении его звали иначе. Новое имя ему выбрала перед смертью мама актрисы. По-латыни оно означает "мир".

Ранее стало известно, что Джоли собирается отомстить Питту за мировое соглашение по опеке над шестью детьми. Актриса им недовольна. Она собирается больно "ударить" экс-возлюбленного в финансовом плане при разделе имущества.