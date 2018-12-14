Елизавета II пережила очередной плевок в душу

Голливудская актриса Кира Найтли получила почетную награду из рук наследника британского монарха. Артистка выглядела великолепно, чего не скажешь о ее супруге.

Кира и ее муж, музыкант Джеймс Райтон, а также родители Шерман Макдональд и Уилл Найтли были приглашены в Букингемский дворец. Знаменитость и ее родственники заметно нервничали – им предстояло встретиться с сыном королевы Великобритании принцем Чарльзом.

Церемония прошла, как говорится, без сучка и без задоринки. Монарший отпрыск вручил Кире орден Британской империи за заслуги в драматическом искусстве и благотворительности. Та поблагодарила и приняла награду.

Присутствующие отметили, как великолепно выглядела красавица Найтли. Для появления в королевской резиденции она выбрала стильный твидовый костюм от Chanel желто-розового оттенка. Аутфит Кира дополнила изящным аксессуаром – толстым перламутровым поясом и бежевыми босоножками с острыми носами.

Между тем супруг знаменитости Джеймс Райтон был не так элегантен. Рокер надел серый костюм-тройку и белую рубашку, но забыл об одной важной детали – галстуке. На его счастье, в зале не было королевы Елизаветы II. Она ревностно следит за соблюдением традиций и протокола, поэтому выходку музыканта могла бы расценить как плевок в душу.

К слову, в последнее время гости Букингемского дворца не радуют монарха. Многие наплевательски относятся к дресс-коду, установленному в резиденции. Не так давно, например, актриса Эмма Томпсон пришла за своей наградой в роскошном наряде и кроссовках. Возможно поэтому королева перестала сама вручать награды знаменитостям, переложив эту обязанность на сына.