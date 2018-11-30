Аллегрова чудом избежала смерти при крушении вертолета

Певица Ирина Аллегрова рассказала, что могла разбиться на вертолете на Ямале. История появилась на странице поклонников артистки в Instagram.

Эпизод произошел в декабре 1990 года, еще когда певица начинала сольную карьеру. Аллегрова летела в Новый Уренгой на вертолете Ми-8. "Перед полетом выходит один из техников и начинает большим гаечным ключом что-то делать у винта. Мы большими круглыми глазами смотрим на него", – начала она. Такую нехитрую процедуру они проделали, чтобы, по их словам, "техника не подтекала".

Пилоты попытались успокоить взволнованную певицу и пригласили к себе в кабину. Один из них обратился к Ирине с вопросом, видела ли она когда-нибудь оленей. Услышав отрицательный ответ, они направили вертолет резко вниз, чтобы разглядеть животных вблизи. Аллегрова и вся ее команда сильно перепугались. К счастью, техникам удалось вовремя выровнять винтокрылую машину. Исполнительница с иронией отмечает, что теперь "старается к пилотам не ходить".

Недавно певица Ирина Аллегрова побывала на музыкальной премии "Золотой граммофон" в Кремлевском дворце. На мероприятие она пришла уже в знакомом многим ее поклонникам костюме. Фанаты 66-летней певицы предположили, что звезда экономит на нарядах. Сама же Ирина Александровна не раз заявляла, что спокойно относится к своему гардеробу. Она не боится появиться перед зрителями в платье, в котором ранее выступала.