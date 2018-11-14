Народ в ужасе бежит от "мертвой" Аллегровой

Рустам Солнцев часто выступает в клубах с концертами, но никогда не позволяет себе работать под фонограмму. Он удивлен тем, что народная артистка России Ирина Аллегрова живым звуком не может похвастаться.

"Забиваю на YouTube: "живое выступление Ирины Аллегровой", – рассказал Солнцев в интервью "Дни.ру". – По списку – "Олимпийский", Кремль, и везде полная фонограмма. Из живого – барабаны лупят на "Угонщице", и в середине некоторых треков Ирина Александровна, видимо, в угаре, кричит в микрофон: Е-е-е!"

"Нет, такие концерты для меня. Это мертвое, выжженное поле, – плюнул Солнцев. – Почему любимая артистка так не любит нас с вами, почему уже лет 30 позволяет себе так наглеть? Я знаю законы телевидения. Когда пишется шоу, к примеру, все поют под "плюс", ибо надо так надо. Но петь весь сольник под тотальную фанеру... Помните, у многих гастролеров при вопросе "Почему Вы используете фонограмму?" лет 20 назад было в ходу безупречное алиби. Они рассказывали нам байки о том, что-де сцены хуторов, аулов и кишлаков, куда с "мировыми турами" они прут, не оборудованы. Шли годы, а полная фанера, как и гипюр с узорчиком на теле любимой мною Ирины, не меняется. Женщина в тревожных годах, голоса нет, но ты попробуй в лосинах поскачи по концертам!"

"Открываю на том же YouTube концерт "Не улетай, любовь" 1992 года. Любимая артистка в самом соку. Красивая, свежий парик до попы, но ни одной ноты вживую, кроме монологов за житуху сермяжную между треками. Жаль, очень жаль, что все обстоит именно так", – продолжил Рустам.

"Даже певицы типа Оли Бузовой пытаются петь вживую, спившиеся западногерманские звезды 80-х по-честному орут на сольниках, отрабатывая свои 15 тысяч евро, больная раком мозга солистка Roxette Мари Фридриксон до последнего под руки выходила и пела вживую, сама полуживая. И больше всего обидно, что Ирина Аллегрова – одна из немногих артисток, которая умеет правильно интонировать, подавать трек, особенно медлячок, так, что все в душе переворачивается, "рассказывает" за три минуты историю драматично, нежно и трогательно, как никто, живой звук не использует. Если бы она, набравшись смелости, побаловала нас пусть тихим, пусть бессильным, но все же живым вокалом, я, как и многие, был бы просто счастлив в тот момент. А, так как сейчас, мне не надо".

Как писали "Дни.ру", в последнее время у певицы то и дело случаются отмены концертов. Народ просто не покупает билеты, потому что от фонограммы и затертого до дыр камзола все порядком устали.