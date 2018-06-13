Распутную жену Стоянова сношали прямо на улице

Порноактриса Елена Беркова не знает, что такое комплексы и стыд. Она любит себя, свое тело, пользуется собственной сексуальностью и знает, что ее хотят все мужики в стране. Муж, Андрей Стоянов, звезду не ревнует.

"Кто-то смущается, кто-то хихикает, когда смотрит на меня, – рассказывает Беркова Dni.Ru. – Мы с мужем любим эпатировать публику, получаем от этого удовольствие. Нам нравится провоцировать людей на эмоции. Прекрасно, что у нас получается вызывать реакцию. Человек, который говорит гадости про другого человека, несчастлив и неудовлетворен".



Андрей не ревнует жену, когда мужчины смотрят на нее раздевающим взглядом. "Ну а что – прятать тело?! Пока мы молодые и красивые, нам есть что показать. Ревнуют, когда не доверяют, а мы друг другу доверяем", – улыбается Стоянов. "Когда хочу одеться поскромнее, он заставляет меня еще больше раздеваться! Говорит: "Задери повыше! Похвастаемся твоей прекрасной попой!" – хохочет Беркова.



Она уверена, что у каждой женщины есть право распоряжаться своим телом. И даже продавать его. "Это не достижение феминизма, это сексуальная революция, – поясняет Беркова. – Мне, например, регулярно поступают такие предложения. Даже сегодня. Даже от коллег. Более того, они не стесняются при муже просить. Предлагают любые деньги". Стоянов этим гордится. "Мне было бы труднее, если бы мою женщину никто не замечал", – уверяет муж Берковой.

У пары очень разнообразная сексуальная жизнь. "Мы друг другу не наскучили до сих пор. Обсуждаем фантазии и претворяем их в жизнь, флиртуем друг с другом, играем, стараемся делать это в неожиданных местах… Например, он может подойти ко мне в кафе и спросить, можно ли со мной познакомиться, а потом тронуть за грудь… Недавно занимались любовью прямо улице. Людей вокруг не было, но сам факт, что кто-то может увидеть, невероятно заводит. Вообще, я возбуждаю мужа на сцене, поэтому после выступления еще отрабатываю вторую смену. У нас есть свой секс-шоп, и мы активно пользуемся различными штуками. Все испробовали. Сейчас появилось очень много новых гаджетов – например, 3D-порно. Это что-то невероятное!" – улыбается распутница.

Публикация от Elena Berkova (@berkova) 9 Июл 2017 в 5:04 PDT

У ее мужа свои эротические фантазии и их воплощение. "Прикольно, когда твоя красивая жена с помощью хвостика превращается в животное", – говорит Андрей. Ему нравится представлять себя жеребцом ненасытной кобылицы!