Кейт Миддлтон после расставания с принцем Уильямом ушла в запой

Спустя более 10 лет всплыла еще одна деталь расставания Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Оказывается, будущая герцогиня Кембриджская так тосковала по любимому, что начала топить свое горе в вине.

Кейт Миддлтон была глубоко несчастной, когда принц Уильям объявил, что их отношения зашли в тупик и им нужно взять паузу. После этого внук Елизаветы II отправился в путешествие с другом Гаем Пелли.

О там как Уильям и Кейт провели "пробное расставание" рассказывается в книге ”Герцогиня Кембриджская: как Кейт Миддлтон стала будущей королевой".

Автор романа утверждает, что после объявления Уильяма Кейт пришла в ярость. Больше всего ее задело, что принц вместе с другом отправились кататься на яхте, прихватив с собой несколько девушек. С тех пор Миддлтон терпеть не может Пелли.

Чтобы справиться с разлукой, Кейт собрала свои сумки и вернулась домой в Беркшир, где она провела лето со своей семьей. В то время как Уильям отсутствовал, Кейт общалась с друзьями и никому не говорила о ее отношениях с принцем.

Однако в моменты, когда тоска совсем не отпускала, Миддлтон позволяла себе выпить. Так она едва не пристрастилась к вину. В один из "пьяных" вечеров Кейт излила душу подруге. "Она напилась белого вина и действительно ослабила бдительность. Она обсуждала, должна ли она написать ему или позвонить. Она сказала, как ей грустно и как сильно ей не хватает Уильяма, но она никогда не упоминала об этом эпизоде позже”, – рассказала подруга Миддлтон, пожелавшая остаться неназванной.

Спустя несколько месяцев Уильям одумался и вскоре подарил своей невесте обручальное кольцо покойной принцессы Дианы. Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились в 2011 году. Герцог и герцогиня Кембриджские уже семь лет счастливо женаты и имеют троих прекрасных детей.