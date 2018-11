Принца Уильяма сняли с рыжими телками

В сельскохозяйственных угодьях знатному гостю показали скот. Принц Уильям был так впечатлен, что решил сфотографироваться с рыжими телочками.

Получившийся снимок опубликовали в Twitter Кенсингтонского дворца. На фото герцог Кембриджский стоит рядом с отцом. Принц Чарльз увлеченно показывает на стадо, однако по лицу Уильяма видно, что он не очень-то счастлив находиться среди коров.

"Его (принца Чарльза. – Прим. ред.) непоколебимая приверженность сельским вопросам и сельской местности была для меня большим вдохновением, и я стремлюсь подражать и учить своих детей", – отметил Уильям.

"His unwavering commitment to rural issues and the countryside has been a big inspiration to me and something I am keen to emulate and teach my children about." — The Duke of Cambridge on The Prince of Wales, as his father turns 70