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Панин о бывшей жене: Я хочу ей дать в рожу!

Алексей Панин и Юлия Юдинцева. Фото: 1tv.ru, dni.ru
В эфире Первого канала состоялась премьера многообещающего ток-шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле". Первыми гостями передачи стали Алексей Панин и его бывшая сожительница Юлия Юдинцева.
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Ведущий дал возможность конфликтующим сторонам помириться и расставить все точки над i. Актер и мать его дочери Нюси (настоящее имя – Анна) прошли детектор лжи, ответив на личные и провокационные вопросы.

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 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

К сожалению, свести на нет ссору не удалось. Весь эфир Панин и Юдинцева обменивались колкостями и упреками, обвиняли друг друга в злоупотреблении алкоголем и запрещенными веществами. Сначала Алексей диагностировал у Юлии психическое заболевание, затем она – у него.

"Обвинить меня и облить грязью ей выгоднее и нужнее, чем помириться и наладить отношения со своей дочерью!" – пожаловался ведущему и его экспертам актер. Панин заверил собравшихся, что не прячет от Юдинцевой Нюсю.

"Я уговариваю тебя видеться с ребенком. Я против того, чтобы ты наносила дочери травму! Договориться, стать для нее мамой, другом ты можешь! – заверил Юлию Алексей. – Ты сделала все, чтобы настроить ребенка против себя. Я ее уговариваю поговорить с тобой по телефону, потому что ты – мать".

Однако бывшая сожительница актера не была настроена на диалог. Она, не стесняясь в выражениях, обвинила Панина в том, что тот выложил в Instagram ее разговор по телефону с дочкой и высмеял его.

"Я думаю, найдется ли какой-нибудь человек хоть где-нибудь, хоть в Госдуме, кто наконец посадит или уберет в больницу эту ...., – нецензурно обозвала Алексея Юлия, мрачневшая по ходу передачи. – Потому что он совершенно дурной. Он такие вещи делает!"

Шепелев остановил поток жалоб женщины. "Юля, вы лжете нам на протяжении программы. До сих пор вы нам лгали, и это говорит полиграф", – сослался на показания детектора строгий Дмитрий.

Эксперт-профайлер отметил, что Панин настраивает свою дочь Нюсю на насмешки и издевательства над матерью. "Я с вами полностью согласен. Я бываю в состоянии, когда хочется мать разорвать от того, что она позволяет себе писать собственному ребенку", – оправдался Алексей.

В студии появилась мать актера, которая рассказала, как Юдинцева однажды подняла на нее руку. Юлия этот факт опровергла, но детектор показал, что она лжет. Когда бывшая сожительница Панина назвала его родительницу хабалкой, Алексей подскочил на своем месте. "Я хочу ей дать в рожу!" – признался артист. "Не надо!" – ответил ему Шепелев.

Позже выяснилось, что и Алексей бил мать Юлии. По данным полиграфа, нападение актера на женщину было, хоть он и пытался отрицать. "Ну и семья у вас! – изумился ведущий ток-шоу. – Сложно поверить, что эти двое когда-то были близки. То, что происходит сейчас в студии, это кошмар".

Жирной точкой в этой на редкость скандальной передаче стало появление в студии девочки, из-за которой много лет ведется война. "Мама, я не против с тобой общаться. Но ты меня не слышишь. Я хочу жить с папой! Я не хочу с тобой жить! – эмоционально заявила Нюся. – Я хочу жить только с папой".

Панин, в свою очередь, попытался навести мосты с насупившейся бывшей. "Я готов сделать все, чтобы вы общались беспрепятственно, чтобы у моей дочери была мать. Я куплю тебе билеты, поселю тебя в гостинице, если ты не хочешь жить в нашем доме, стань для нее другом! – попросил Юдинцеву Панин. – Пусть она перестанет бояться... Я просто устал, что из меня делают монстра. Да, я не самый образцовый пример, я макулатуру не собираю, но мой ребенок со мной счастлив".

Автор: Елена Алешина24 июля 2017, 19:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

Панин после скандала вернулся в свет

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